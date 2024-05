Alleanza Verdi Sinistra, Piccolotti: "Un'interrogazione su Nordio a Biella"

"A Biella Fratelli d’Italia ha superato il limite della decenza: venerdì prossimo infatti il Ministro Nordio sarà in città, insieme al Sottosegretario Delmastro e ad un assessore della Regione Piemonte, per un’iniziativa di campagna elettorale che è stata promossa attraverso locandine che riportano chiaramente il simbolo di Fratelli D’Italia.

Eppure, probabilmente per riempire una sala che temevano poco affollata, i consiglieri comunali di FdI hanno chiesto e ottenuto che l’Ordine degli Avvocati accrediti l’evento tra quelli che danno diritto al riconoscimento di un credito formativo. Un segnale gravissimo", Lo denuncia Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra.



"Un segnale gravissimo perché dimostra - prosegue la parlamentare rossoverde - quanto siano forti le pressioni che il partito della Presidente del Consiglio Meloni sta facendo da tempo sul mondo delle professioni, lasciando che alcuni esponenti del suo partito abusino del proprio ruolo nelle Istituzioni, arrivando fino a confondere le attività istituzionali con la propaganda di partito.



Depositeremo quindi questa mattina stessa un’interrogazione allo stesso ministro della Giustizia e al governo - conclude Piccolotti - affinché siano date spiegazioni su quanto sta accadendo a Biella, augurandomi che nel frattempo l’Ordine degli Avvocati revochi l’accredito all’evento",