Delmastro: "La sinistra gioca contro la città"

Provo grande imbarazzo per una sinistra locale uscita dal torpore politico che la contraddistingue da tempo solo per scatenare interrogazioni parlamentari contro la riqualificazione del vecchio ospedale di Biella.



Il livore ideologico della sinistra non si ferma neanche difronte all’interesse della Città.

I cittadini sappiano che c’è chi lavora per riqualificare il vecchio ospedale portando una scuola di formazione di polizia in centro città e chi rema contro la città.



Diciamo che per Biella sarebbe meglio che la sinistra continuasse a dormire il sonno degli (in)giusti….soprattutto se quando si sveglia di soprassalto inizia furiosamente a giocare contro la città