Dimissioni Teagno e nuova lista. Il disappunto di Filoni: “Cittadini decideranno chi è serio e chi no”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ne prendo atto ma non mi aspettavo questo finale di legislatura. Saranno i cittadini a decidere chi è persona seria e chi no. Sentori di una possibile separazione c’erano ma dimettersi a un mese dalle elezioni mi sembra poco serio nei confronti del sindaco, dei componenti del gruppo e dei cittadini ai quali poi si andrà a chiedere il voto.

In effetti oggi è il venerdì santo, da cattolico, mi verrebbe da dire: è il giorno giusto per i Giuda. Prendo atto che l’opposizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia in questi 5 anni ha scherzato votando contro tutti i nostri provvedimenti visto che si appresta ad appoggiare quello che è stato fino ad oggi il vicesindaco (del Partito Democratico) di Mongrando.

È nata la Santa Alleanza contro Mongrando in comune e Tony Filoni. Siamo curiosi di sapere e conoscere il programma di questa Santa Alleanza. Non vediamo l’ora di avere un confronto pubblico e aperto con il loro candidato sindaco”.