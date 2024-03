Team volley, settore giovanile e minivolley: le formazioni biellesi parteciperanno a tre tornei.

SERIE D

SERIE D Girone A - 20a giornata

Vivi Energia Pallavolo Scurato – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-1

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 3, Boggiani ne, Zignone 12, Cena 7, Sola 15, Venturino 1, Gariazzo ne, Damo 13, Fantini, Piletta 4, Guzzo (L), Vioglio (L). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Il palleggio Camilla GILARDI: “Facciamo miglioramenti, di volta in volta. Peccato che siamo sempre molto altalenanti e anche stavolta purtroppo non siamo riuscite a raccogliere punti. Nel complesso, la prestazione non è da buttare via. Tuttavia, nei momenti in cui conta – soprattutto alla fine dei set – molliamo, non giochiamo più di squadra e ci arrendiamo, come se fosse già tutto finito. Di sicuro questo non è un momento semplice, ma iniziano ad avvicinarsi le partite che contano per la salvezza. Quindi azzeriamo tutto e pensiamo alla prossima gara, tanto non abbiamo niente da perdere ma tutto da dimostrare. Noi ci siamo detti che giocheremo fino all’ultima palla e all’ultimo punto della stagione e così sarà, tutti insieme”.

SETTORE GIOVANILE

Al termine delle festività di Paqua, l’attività del Settore Giovanile del TeamVolley riprenderà con i classici tornei primaverili. Questi coinvolgeranno tre nostre squadre, con calendari e incroci in via di definizione.

Coppa Comitato UNDER13 – CONAD TEAMVOLLEY

Coppa Primavera UNDER15 – ANGELICO TEAMVOLLEY

Trofeo “Daniele Ziccio” UNDER17 - GENERALI TEAMVOLLEY

MINIVOLLEY

Erano oltre 150 i piccoli pallavolisti che si sono riuniti domenica scorsa alla palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore, in occasione del Torneo PGS di minivolley organizzato dalla Pallavolo Occhieppese.

Il TeamVolley ha partecipato all’evento: la società Biancoblù era presente con 24 bambini, suddivisi in:

- 2 squadre nella categoria RED

- 6 squadre nella categoria GREEN

Tanti sorrisi e grande divertimento, sotto la guida delle nostre allenatrici e istruttrici.