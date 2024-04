IPPON 2 KARATE, Marta Buono terza all’Open D’Italia

Dal 12 al 14 aprile, nella splendida struttura del Playhall di Riccione, si è tenuta la XXIII Edizione dell’ADIDAS OPEN d’ITALIA, gara nazionale FIJLKAM valevole per il Ranking nazionale in vista dei prossimi Campionati Mondiali Giovanili che si terranno nel mese di ottobre a Jesolo. Alla competizione, di altissimo livello agonistico, hanno partecipato più di 1700 gli atleti rappresentanti di circa 300 società, la Ippon 2 era presente con 11 atleti accompagnati dal maestro Feggi che hanno ben figurato. Il miglior risultato è stato ottenuto da Marta Buono, nella cat. U21 fino a 68 kg, che ha ottenuto una splendida medaglia di Bronzo. Fermata al primo combattimento dalla vicecampionessa d’Europa, Buono si è rifatta nei ripescaggi raggiungendo la finale per il bronzo dove ha battuto la forte atleta bresciana, seconda nel Ranking nazionale; con questo risultato, sono tre i podi conquistati dall’atleta Marta Buono negli ultimi tre Open a cui ha partecipato. Nonostante si siano fermati nelle prime fasi di gara, senza avere la possibilità di essere ripescati, sono state buone le prove di: Blotto Alberto, Cardinale Letizia, Demargherita Alessandro, Fattori Aurora, Magliola Francesca, Marinone Lorenzo, Monteleone Mattia, Pozzo Vittoria, Zanetti Bianca.

Ha dovuto abbandonare al primo combattimento per un infortunio ad un piede Filippo Mosca al quale auguriamo una pronta guarigione.