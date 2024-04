A Gaglianico una serata dedicata alla sicurezza stradale

Con l’arrivo del Giro d’Italia a Biella con tappa ad Oropa anche il Comune di Gaglianico vuole fare la sua parte per la diffusione del ciclismo. In particolare, lo vuole fare parlando di sport inteso come agonismo, ma soprattutto sicurezza stradale per rendere il territorio biellese ancora più attrattivo, sicuro e pronto ad accogliere i turisti che vogliono godere del nostro bellissimo Biellese.

Per questo la Fondazione Michele Scarponi in collaborazione con il Comune e 015 News, hanno organizzato una serata dove si parlerà di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Ospite sarà Marco Scarponi segretario della fondazione e fratello di Michele, già ciclista professionista vincitore di parecchie gare a livello internazionale ucciso sulla strada durante l’allenamento sette anni fa.

Parteciperanno diversi atleti biellesi per portare la loro testimonianza a vantaggio della sicurezza.

La serata si terrà presso l’Auditorium Comunale di Gaglianico il 2 maggio alle ore 21.00.