G.S Genzianella e Gruppo ANA Cossila S. Giovanni si aggiudicano il Trofeo Amelio Crotti FOTO

Si è concluso domenica 21 aprile l’evento dedicato alla memoria di AMELIO CROTTI a 10 anni dalla sua morte.

Si è iniziato domenica 17 marzo con una camminata e una gara promozionale di marcia alpina a scopo benefico, dove il ricavato, ben 1300€ è andato: 650€ all’Associazione ASHA e 650€ alla parrocchia di Lessona; per terminare domenica 21 aprile con la 44° edizione del Campionato biellese A.N.A – F.I.E a prova unica, gara di marcia alpina individuale valevole anche come 3° prova di campionato regionale.

54 gli iscritti suddivisi in: 19 nella categoria alpini e aggregati, 35 nelle categorie F.I.E: Open unica, Cadetti- Ragazzi e Base.

Alla regia il gruppo alpini di Lessona insieme al G.E Lessona, i quali hanno tracciato un percorso di 10770 metri lungo i sentieri che dal Palazzetto dello sport, dove era situata la partenza e arrivo, portava i concorrenti fino a Masserano presso la chiesa della Madonna degli Angeli, passando attraverso il tracciato della vecchia ferrovia, fino a regione Fabbriche, frazione Capovilla, Masserano, per poi scendere in frazione Castello, Chiesa Parrocchiale e arrivo nuovamente al palazzetto dello sport, un percorso già usato per altre gare ma reso più impegnativo da medie veloci.

Molto gradita la presenza del presidente della sezione di Biella Marco Fulcheri che, insieme al capo gruppo di Lessona Enzo Zago, hanno ricordato l’impegno di Amelio come alpino, a fondatore insieme a Maria Cristina Pancaldi dell’Associazione ASHA per aiutare le famiglie e i bambini dell’India e Nepal, oltre a essere stato un appassionato di montagna e fondatore insieme a Mazzon Walter del G.E Lessona, facendo conoscer a tanti lessonesi la marcia alpina.

Prima della premiazione il presidente del G.E Lessona Revolon Tiziano ha voluto ringraziare per la collaborazione, l’Amministrazione comunale, il Circolo Lessona e il gruppo alpini di Lessona con una targa a ricordo di quanto fatto in queste due manifestazioni.

In questa gara si sono assegnati ben 4 titoli di campione biellese: 3 nella sezione A.N.A e 4 nella categoria F.I.E.

Titolo di campione biellese alpini è andato a Degiorgis Emilio del gruppo A.N.A di Trivero con 54 penalità, 2° Dell’Orco Davide del gruppo di Cossila S. Giovanni, 3° Mello Grand Gian Luca gruppo di Crocemosso; 4° Gnoato Franco (A.N.A Masserano), 5° Coda Caseia Daniele (A.N.A Cossila S. Giovanni), 6° Bergero Giuliano( A.N.A Candelo), 7° Pozzo Vanni ( A.N.A Valdengo), 8° Pozzo Federica ( A.N.A Candelo), 9° Donega Andrea ( A.N.A Salussola), 10° Solesio Davide(A.N.A Cossila S. Giovanni), 11° Vallivero Corrado( A.N.A Cossila S. Giovanni), 12° Arco Fabio ( A.N.A Cossila S. Giovanni), 13° Fortunato Massimo ( A.N.A Pralungo), 14° Pivotto Flaviano ( A.N.A Andorno), 15° Bovio Stefano (A.N.A Masazza), 16° Guerra Gian Carlo ( A.N.A Biella centro), 17° Di Nubila Stefano ( A.N.A Candelo), 18° Perona Luca ( A.N.A Vandorno), 19° Levis Silvano ( A.N.A Vandorno).

Titolo Campione biellese aggregati a Mello Grand Gian Luca A.N.A Crocemosso con 62 penalità, 2° posto per Pozzo Federica A.N.A Candelo, 3° Arco Fabio A.N.A Cossila S. Giovanni, 4° Pivotto Flaviano A.N.A Andorno, 5° Bovio Stefano A.N.A Masazza.

Nella categoria F.I.E campione biellese nella categoria Open a Catella Sonia del G.S Genzianella con 40 penalità, 2° posto per Negro Claudio Polisportiva Villardorese, 3° Fontana Vittorio G.S Genzianella.

4° posto per Cortese Gabriele ( Zegna), 5° Angelino Giorzet Stefano( Genzianella), 6° Pivotto Valerio( Pietro Micca Biella), 7° Virla Cristine Andrienne ( Zegna), 8° Godenzini Stefano (Zegna), 9° Piras Fabrizio( Zegna), 10° Vittoni Lorenzo (Zegna), 11° Brera Giorgetto ( Genzianella), 12° Massera Catherine ( Pietro Micca Biella), 13° Cortese Valentina( Zegna), 14° Azzalin Luigino ( Villardorese), 15° Perino Mauro( Genzianella), 16° Ceretti Sergio( La Pero Cossato), 17° Lazzarotto Riccardo ( Zegna), 18° Maggiorin Liliana ( Gam Sarezzo S. Emiliano), 19° Coltro Alessandro ( Zegna), 20° Piovan Stefano ( Zegna), 21° Fantone Donatella( Pietro Micca Biella), 22° Crestani Eleonora ( Zegna), 23° Crestani Patrizia ( La Pero Cossato), 24° Garizio Pier Angelo ( Pietro Micca Biella), 25° Romano Laura ( Pietro Micca Biella), 26° Caucino Stefano( Pietro Micca Biella).

Campione biellese categoria Cadetti Ragazzi a Urasco Matilde del G.S Ermenegildo Zegna con 400 penalità, alle sue spalle la compagna di squadra Cortese Laura con 581 penalità.

Si è assegnato tre premi alle prime tre donne classificate: 1° Catella Sonia del G.S Genzianella alla quale è andata una borsa di prodotti di cosmesi offerta dall’Acconciature Chiara di Cossato, 2° Virla Cristine Adrienne (Zegna), 3° Massera Catherine ( Pietro Micca Biella).

Nella categoria Base si aggiudica il primo posto Banino Paolo con 20 penalità, 2° Pieri Cristina, 3° Canna Enrico, 4° la coppia composta da Verona Roberto e Cerino Sara, 5° Danile Ferri.

Ai vincitori di categoria, oltre alla borsa con prodotti alimentari, è stata consegnata anche una targa in ricordo di Amelio Crotti, Bartolla Massimo, Cagnoni Alberto e Canna Mario offerte dalle famiglie.

Il trofeo al primo gruppo A.N.A, offerto del gruppo alpini di Lessona è andato a favore del gruppo A.N.A di Cossila S. Giovanni, il trofeo alla prima Associazione F.I.E Classificata offerto dal G.E Lessona, è andato a favore del G.S Genzianella.