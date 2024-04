Adriano Galliani ospite a "Campioni sotto le stelle" del 24 maggio

Adriano Galliani, nell’elenco degli ospiti di Campioni sotto le Stelle, si aggiunge ai Palloni d’Oro Andriy Shevchenko e Fabio Cannavaro, al recordman di presenze in Nazionale e in serie A Gianluigi Buffon (con Luciano Spalletti, Paolo Maldini e Andrea Barzagli in collegamento), al miglior arbitro di calcio di sempre Pierluigi Collina, all’allenatore del Milan Stefano Pioli, ai protagonisti del Triplete interista Javier Zanetti e Ivan Ramiro Cordoba, agli ex capitani di Juventus e Milan Claudio Marchisio e Massimo Ambrosini, ai Campioni del Mondo della pallavolo, al vincitore della Coppa Davis Lorenzo Sonego, al plurimedagliato olimpico nella scherma – e prossimo protagonista di Parigi2024 - Luigi Samele, al CT dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco, ai presidenti di Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket Gianni Petrucci e Umberto Gandini.