Rugby: Serie A g. 21 - Biella Rugby v Cus Milano

Sabato pomeriggio, alle 17.30 , allo Stadio del Rugby di Biella andrà in scena l’ultimo atto di una gloriosa stagione che ha portato Brc ad aggiudicarsi la matematica promozione con tre giornate di anticipo. Ultima partita giocata sul campo di casa, considerato che la domenica successiva, Benettin e i suoi ragazzi tireranno le somme definitive in trasferta sul campo di Rugby Parma. Cus Milano sarà l’ospite della XXI giornata. Squadra competitiva, che naviga a metà classifica.

A Biella, ormai salda alla seconda posizione, rimane l’obiettivo di confermare il proprio valore di fronte al pubblico amico. La lotta per la promozione continuerà alle spalle dei biellesi dove Rugby Milano, a 72 punti e Parabiago 71, faranno di tutto per centrare la promozione che necessariamente escluderà una delle due

L’head coach Alberto Benettin: “Vorrei partire con alcune considerazioni sull’ultima partita giocata prima di passare a parlare della prossima. Sono felice, abbiamo vinto contro Amatori e Union Milano e abbiamo ottenuto quello che volevamo. Sicuramente è stata negativa dal punto difensivo, abbiamo lavorato molto in settimana su questo aspetto e continueremo a farlo per non farci cogliere impreparati sabato all’ultimo appuntamento sul nostro campo. Affrontiamo Cus Milano che è una squadra ostica, ha perso molte partite di soli due o tre punti, segnale che hanno giocato senza risparmiarsi fino all’ultimo minuto e che è una squadra in grado di giocarsela con tutti. È una squadra fisica, molto forte in difesa e in mischia. Un’ottima squadra. Noi siamo carichi di quanto abbiamo ottenuto, ma scendiamo in campo per giocare al meglio, come tutte le partite. Al di là del risultato. Vogliamo offrire una buona prestazione al nostro pubblico e divertirci. Come sempre, l’obiettivo è vincere il confronto”.

Serie A. XXI giornata – 27.04.24. Biella Rugby – Cus Milano. 28.04.24. Rugby Noceto – VII Rugby Torino; Asd Rugby Milano – Cus Torino; Monferrato – Calvisano; Amatori Alghero - Parabiago; Amatori & Union Milano - Rugby Parma.