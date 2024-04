Testa, cuore, gambe: grande prova a Sofia per l'atleta di Muay Thai Edoardo Brovetto FOTO

“Una vittoria importante perché ottenuta in un ambiente difficilissimo”. Così Fabio Lavecchia commenta il successo con verdetto unanime del suo allievo Edoardo Brovetto, 34 anni, maturato a Sofia in Bulgaria, la settimana scorsa.

“E’ stato un match durissimo, non bello tecnicamente, ma serrato e complesso - spiega Lavecchia, allenatore di Muay Thai -. L’avversario è partito fortissimo, dando l’impressione di voler spaccare l’incontro. Edo però ha gestito molto bene i primi scambi, per poi imporsi in tutte le riprese. Tutti e due gli atleti sono andati al tappeto, una volta. Ma la nostra vittoria è stata netta, come sancito dai giudici. Quindi sono molto contento. Il lungo e accurato lavoro di preparazione ha pagato. Vincere in trasferta, in una serata con tanti professionisti in mostra e tutti i tifosi contro, non è poco. Ora testa, gambe e pugni al prossimo incontro”.

Brovetto ha sfidato in un incontro sui tre round da tre minuti, classe A, peso 75 chili, il giovane idolo di casa, Pavel Velikov.