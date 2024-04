“Giro d’Italia 2024”, le iniziative collaterali del fine settimana

Sabato 27 aprile dalle 10,00-18,00: quelli che aspettano il Giro d'Italia.

Inaugurazione area selfie c/o vetrina Informagiovani con esposizione bicicletta originale di Marco Pantani (via Italia/Portici Palazzo Oropa). Iniziativa sociale con la presenza di Fondazione Marco Pantani Onlus. Inaugurazione “Una bicicletta da Guinness dei primati” a cura dell'artista Ivano Munarin (Oropa/Prato delle oche). 15,00-19,00: spinning in Piazza con l’istruttore Massimo Gazzetto. Sarà possibile scoprire o far provare gratuitamente a tutta la cittadinanza questa disciplina sportiva con le Spin-Bike messe a disposizione da APD Pietro Micca

Domenica 28 aprile dalle 8,00-12,30: gara Esordienti (Federazione Ciclistica Italiana) - 2° Trofeo Città di Biella. A cura di Velo Club Piatto 2015. A seguire: premiazione. 10,00-18,00: Quelli che aspettano il Giro d'Italia (via Italia/Portici Palazzo Oropa).