Piemonte Ginnastica, il bilancio della direttrice Eterno: “Buona prove ma qualche ombra” FOTO

La ASD Piemonte Ginnastica ha partecipato, domenica 23 marzo, alla prima prova del campionato regionale di ritmica PGS, esercizi individuali di Livello C, C1 e C2 in ordine crescente di difficoltà tecniche. In LC2 bella prova in U17 per Aurora Cinguino che si afferma 2° in classifica assoluta con un magnifico primo posto nella specialità palla. Nella stessa categoria Elisa Tricarichi Perruccio è 5°.

In U15 Giulia Gallo si classifica 5° in assoluta e seconda alla specialità della fune. In LC1, con alcun incertezze esecutive, Alessandra Mosca è 12°, Giorgia Falcetti 13°, Alice Barberis 15°, Ludovica Lombardo 24°. In U17 Sofia Piccaluga è 14°. La Senior Ramella Minè è 6°. “Buone prove e qualche ombra, – dice D. Eterno, direttrice tecnica - le istruttrici Francesca Boggio e Giada Pomini dovranno lavorare sugli automatismi delle atlete per affrontare meglio la seconda prova”.