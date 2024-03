Biella 4 Racing, doppio podio di classe al Vigneti Monferrini con la new entry Letizia Lebole e Roberto Barbera

Un debutto stagionale rallystico decisamente positivo in casa Biella 4 Racing quello che è andato in scena sabato e domenica scorsi in occasione della 7^ edizione del Rally Vigneti Monferrini, gara valida per la Coppa Rally di Zona 2, e corsasi sulle veloci quanto polverose strade nei dintorni della Cittadina di Canelli.

Sono stati infatti la “new entry” fra le fila B4R Letizia Lebole e “l’esponente di lungo corso” Roberto Barbera a raccogliere rispettivamente il primo ed il secondo posto nelle loro classi di appartenenza. Debutto migliore fra le fila del sodalizio Biellese per la giovane navigatrice Letizia Lebole non poteva esserci dunque, che dettando le note a Fabio Racca, sulla Renault Clio - Alma Racing, terminano al novantaduesimo posto della classifica generale e primo fra le vetture Racing Star 2.0-Plus.

“È stata una bella gara”, commenta Letizia Lebole, “con percorso molto raccolto e speciali corte ma veloci, affrontata su di una macchina nuova ed anche con un equipaggio nuovo, essendo la prima volta che correvo con Fabio Racca, ma ci siamo trovati bene ed il feeling è andato in crescendo prova dopo prova. Il risultato ci appaga, ci siamo divertiti e ci portiamo a casa la coppa di classe”.

Qualche posizione dell’assoluta più indietro, ovvero in novantasettesima, termina Roberto Barbera, impegnato in questa gara a leggere la strada a Stefano Fausone, sulla Rover 216 SI - Meteco Corse, che conquistano il secondo posto fra le Racing Star 1.6.

“È stato un rally partito con l’incognita della vettura”, racconta Roberto Barbera, “non avendo avuto il tempo di provarla ed essendo nuova per noi. Ci siamo quindi dovuti adattare alla macchina, in quanto motore e cambio sono di serie, e nei tratti in salita pativamo abbastanza rispetto alla concorrenza, mentre in quelli in discesa potevamo esprimerci meglio e difenderci. In classe non eravamo in molti ma abbiamo comunque battagliato fra noi, anche se, come assoluta, per le posizioni di retrovia. Ci siamo divertiti, la giornata è stata bella, e siamo giunti all’arrivo, questo è l’importante, soprattutto dopo le ultime apparizioni dove la fortuna non è stata dalla nostra parte”.