Giro d'Italia, a Biella inaugurata l'area selfie: ora si potrà vedere la bici di Marco Pantani (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Mancano solo 8 giorni alla seconda tappa del Giro d'Italia e a Biella si entra nel clou degli eventi collaterali del grande appuntamento sportivo, in programma il prossimo 5 maggio.

Questa mattina, 27 aprile, si è svolta l'inaugurazione dell'area selfie presso la vetrina dell'Informagiovani, in via Italia, nei portici di Palazzo Oropa, con l'esposizione della bicicletta originale di Marco Pantani. Oltre a quella, erano in mostra scarpette e calco originale dei piedi del Pirata. A farla da padroni i colori del giallo e del rosa.

Oltre all'amministrazione comunale, erano presenti anche gli artisti Luciano Angeleri e Davide Prevosto con le loro opere dedicate proprio a Pantani: ThePirata2.0 e Il Re Solo. Entrambi i lavori saranno esposti nell'area espositiva di piazza Duomo e donati alla Fondazione Marco Pantani Onlus, a favore delle proprie iniziative sociali.