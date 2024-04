Forza Italia, a Biella evento di Azzurro Donna sulla Medicina di Genere

Il gruppo di Azzurro Donna della provincia di Biella, coordinato da Michela Vannucci, si è rafforzato ed è cresciuto di numero dal 2019 ad oggi, anno in cui il movimento 'al femminile' parte integrante di Forza Italia, è rinato grazie alla volontà del presidente Silvio Berlusconi.

Azzurro Donna promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche, coordinando e promuovendo l'attività legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne.

In vista delle elezioni di giugno, Azzurro Donna Biella ha organizzato sabato 4 maggio un evento incentrato sulla medicina di genere, a scopo informativo e divulgativo. Interverranno due relatori, la Dott.ssa Maria Cristina Patrosso (ex Primario dell'Ospedale Niguarda, specializzata in Genetica) e il Dott. Alessandro Messina (Medico Specializzando in Ginecologia e Ostetricia Nuovo Ospedale degli Infermi).

"Siamo felici di ospitare presso la sede del partito di Forza Italia questo interessante evento, che speriamo possa essere il primo di una serie di eventi legati alle tematiche femminili. Il gruppo delle donne di Azzurro Donna Biella ha lavorato insieme all'organizzazione di questa mattinata, che speriamo possa essere un'occasione importante per divulgare i concetti di medicina di genere, ancora non sempre così diffusi e conosciuti tra il pubblico", commenta Michela Vannucci.

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà presso la sede di Forza Italia Biella, via Duomo 6, alle 10. Si consiglia la prenotazione tramite email: forzaitaliabiella@gmail.com

Nella locandina allegata i dettagli dell'evento.