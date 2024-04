Pavignano, acqua scura e torbida nelle case ATC. Scaramuzzi: "Difficile confronto con Azienda"

“Ci sono arrivate segnalazioni da parte di alcune famiglie residenti a Pavignano, in Piazza Margherita da Trento 2, dove esce acqua scura e torbida dal rubinetto. L’amministrazione, può informarsi su cosa sta succedendo?” Ha esposto così oggi, martedì 23 aprile, in Consiglio Comunale a Biella, il consigliere di opposizione Dino Gentile l’interrogazione dal titolo “Segnalazione possibili problemi rete acqua c/o case ATC Pavignano” presentata da Biella al Centro, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro.

Ha risposto l’Assessore alle Politiche Abitative Isabella Scaramuzzi: “Abbiamo mandato 4 mail alla sede ATC di Biella ed 1 a quella di Novara, tutte senza risposta. Non si riescono a capire i motivi tenuto conto che, tramite un dipendente ATC Biella, abbiamo saputo che recentemente sono stati cambiati nella zona cisterna e filtri”.

“A livello di ATC, - continua Scaramuzzi - diventata di quadrante Biella, Novara, Vercelli, VCO, con la Giunta Regionale Chiamparino del 2016, per Biella non abbiamo consiglieri, e abbiamo solo 2 dipendenti nella nostra sede, che, oggi, si occupano soltanto di fondi sociali. Per quanto riguarda l’ATC le richieste di intervento non funzionano: ATC non risponde al telefono ed alle mail, c'è solo un sistema tramite sito internet che non funziona”.

“In merito al quadrate – replica Gentile – è un indirizzo regionale che non riguarda solo l’ATC. Chiediamo che l’amministrazione si relazioni con Cordar per domandare un’ispezione tramite fibra ottica”.