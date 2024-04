Elezioni 2024: a Biella la convoca dei comizi elettorali

Con decreto del Prefetto di Biella Prot. n. 11003 del 12 aprile 2024, sono stati convocati, per lo stesso giorno di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di BIELLA. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco avrà luogo nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

Nel documento sono elencati i 46 i luoghi di riunione degli elettori, a tal proposito si ribadisce che il seggio della scuola P. Micca di via Arnulfo,11 è stato spostato in P.zza Martiri 12 presso la Scuola S. Francesco. Gli elettori delle sezioni dalla 1 alla 5 potranno tranquillamente votare nel nuovo seggio, con la propria tessera elettorale, anche se è indicato ancora il seggio di V. Arnulfo.

Si informa inoltre che, laddove la sede della sezione alla quale sono iscritti elettori non deambulanti non sia accessibile mediante sedia a ruote, al fine di facilitare la partecipazione al voto degli elettori stessi, il diritto di voto potrà essere esercitato in altra sezione elettorale del Comune esente da barriere architettoniche. L’interessato dovrà esibire, unitamente al certificato elettorale, l’attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (in allegato il manifesto con le sedi accessibili).