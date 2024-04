Fratelli d'Italia, a Pescara la Conferenza “L’Italia Cambia l’Europa”: ci sarà anche Biella

Il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia On. Andrea Delmastro, l’Assessore Regionale Elena Chiorino, il Candidato Sindaco per la Città di Biella Marzio Olivero, l’assessore comunale Davide Zappalà, i consiglieri comunali Livia Caldesi, Amedeo Paraggio, Luca Zani, Matteo Biassoli, gli amministratori di FdI e i componenti del Coordinamento Provinciale parteciperanno a Pescara alla Conferenza Programmatica.

“L’Italia cambia l’Europa” è il titolo della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia in programma dal 26 al 28 aprile a Pescara (piazza Primo Maggio), dove saranno allestiti spazi con tre sale per i dibattiti. L’evento coinvolgerà tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, a partire dai membri del governo e sarà l’occasione per affrontare i principali temi sulle politiche europee in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. “L’Italia cambia l’Europa” è anche lo slogan scelto da Fratelli d’Italia per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

“Con Giorgia Meloni, l’Italia vuole portare in Europa l’esempio virtuoso del Governo, che lavora per uno Stato che non sia nemico ma alleato dei lavoratori e di chi produce – spiega il segretario provinciale Cristiano Franceschini - Per una visione pragmatica e non ideologica che sappia far convivere sviluppo e difesa della natura. Per difendere l’identità, contro ogni sottomissione culturale che vede l’Europa rinunciare alla sua storia per adottare quella degli altri. Per un rapporto paritetico coi paesi dell’Africa, adottando l’approccio del Piano Mattei”.

La kermesse vedrà la partecipazione di parlamentari, amministratori, dirigenti locali, presidenti di circolo e la presenza di autorevoli testimonial della società civile, delle istituzioni, del mondo del lavoro e delle imprese, dell’associazionismo, delle eccellenze del management italiano. La convention sarà inaugurata venerdì 26 aprile alle 15 e sarà conclusa domenica 28 con l’intervento del Presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr, Giorgia Meloni.