Cossila, Focus Quartieri. Al bar di PiGi non solo la pausa caffè ma anche cultura, solidarietà e cura degli animali

Non solo caffè e aperitivi ma anche angolo dedito alla cultura e alla cura degli animali domestici. Tutto questo (e molto altro) si può trovare al Bar San Grato Biella, situato in via Santuario d'Oropa 75, nei locali della storica sede della Società Operaia di Cossila San Grato (inaugurata nel lontano 1908), a due passi dalla chiesa parrocchiale e dal centro nevralgico del quartiere.

Non solo bar ma punto di riferimento della comunità

A gestirlo, da 20 anni, il titolare Pierluigi Coppa, affettuosamente soprannominato PiGi dagli abitanti del rione che, ogni giorno, varcano la soglia del suo bar per rifocillarsi e scambiare due chiacchere sui fatti della giornata. “Siamo diventanti il punto di riferimento della comunità – confida PiGi ai nostri microfoni – La nostra clientela è molto variegata: non solo anziani ma anche famiglie e pellegrini, presenti ogni weekend per una camminata fino al Santuario di Oropa”.

Dopo il Covid, molto è cambiato a Cossila ma non l'entusiasmo con cui PiGi porta avanti la sua attività: “La situazione generale è ovviamente mutata da quando ho iniziato ma col lavoro quotidiano si va avanti. Cossila è un bel posto, sicuramente da viverci, mi sono davvero affezionato a questi luoghi”.

Spazio alla cultura

Tra le novità figura un angolo libri, introdotto tre anni fa proprio per favorire la socialità dei clienti. “È un servizio che funziona – spiega PiGi – ed è molto apprezzato. Le persone possono portare e prendere libri. Anche i bambini, quando escono da scuola. Possono, infatti, approfittare di una pausa merenda con una lettura adatta alla loro età”.

Attenzione agli animali e solidarietà

Il Bar San Grato Biella è anche ritrovo “goloso” per gli amici a quattro zampe. “Sono un amante degli animali – sottolinea - e da qualche tempo i cani vengono qua, attirando i loro padroni in cerca di un biscottino, che puntualmente viene loro concesso”. Anche la solidarietà è di casa, come riportato davanti alle telecamere di Newsbiella: “Con parrocchia e Caritas, si effettua da anni la raccolta alimentare per le famiglie delle vallate in difficoltà. Un gesto lodevole, che si rinnova di anno in anno”.

Giro d'Italia, sarà di nuovo passaggio per la quarta volta

Infine, il prossimo 5 maggio, farà di nuovo tappa a Biella il Giro d'Italia, con la carovana rosa pronta ad affrontare il percorso che la porterà al Santuario di Oropa. Sarà anche presente Pigi, che assisterà al passaggio dei ciclisti per la quarta volta, direttamente dal proprio locale, allestito “a festa – conclude – con bici e realizzazioni di color rosa. Sicuramente un bel traguardo per il sottoscritto”.