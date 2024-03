Focus Quartieri, nuova tappa: si parte alla scoperta di Cossila con le voci dei suoi abitanti e delle associazioni

Prosegue il viaggio di Newsbiella.it alla (ri)scoperta dei quartieri della città di Biella e alla loro storia. Dopo Chiavazza, si è fatto tappa a Cossila, il primo rione che si incontra lungo la strada che porta al Santuario di Oropa.

Una luogo di collina, immerso nel verde, che ancor prima di unirsi al capoluogo di provincia era un comune autonomo, con tanto di municipio e uffici. Oggi Cossila ha due centri abitati: San Grato e San Giovanni, con le sue chiese, associazioni e attività.

Per l'occasione, il nostro quotidiano ha incontrato al Bar San Grato Biella di PiGi i volti storici che ben conoscono l'abitato di Cossila, veri e propri testimoni dei grandi mutamenti socio-economici della zona, come raccontato da alcuni suoi abitanti, come Osvaldo Boglietti, Ermanno Bonicatti, Enzo Eulogio, Silvino Bercellino e il parroco Giovanni Perini. Spazio e parola poi alle associazioni, come gli Alpini, il Coro Burcina, la Banda Musicale Biella Cossila San Giovanni e la Büfarôla, che ben delineano e mostrano la realtà in cui vive oggi Cossila.