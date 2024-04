Un tuffo nel passato a Villa Salino, a Cavaglià il visitatore si trasforma in un abitante del XIX secolo (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cavaglià)

Inizieranno domani, dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 17, le visite alla Villa Salino di Cavaglià.

Sarà un vero e proprio tuffo nel passato: il visitatore, infatti, non entrerà da semplice spettatore ma sarà un assoluto protagonista e si trasformerà in un abitante del XIX secolo. Per l'occasione, sarà possibile visionare le mostre degli artisti locali Mauro e Martina Seimandi.