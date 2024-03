Cossila, Focus quartieri: Farmacia Giliola Rosso, dedizione e ascolto alle problematiche del cliente

Farmacia D.ssa Gigliola Rosso, presente a Biella Cossila dal 2005, si distingue per la dedizione al cliente e l'ascolto attento delle diverse problematiche. Si posiziona come un vero e proprio presidio medico non solo per il quartiere di Cossila, ma per l'intera valle di Oropa, diventando un punto di riferimento nel settore.