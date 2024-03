Focus Quartieri, da 4 anni parroco di Cossila. Don Perini si racconta: “Accolto bene, l'oratorio fiore all'occhiello”

“Sono stato accolto molto bene, la gente è socievole e fraterna. Qui ci si conosce tutti e l'aggregazione è uno degli aspetti principali della comunità”. A parlare don Giovanni Perini, storico direttore della Caritas Biella e, da 4 anni, parroco del rione di Cossila.

“Dopo il Covid, si è registrato un calo delle presenze ma attenzione – sottolinea ai nostri taccuini – Non è venuto meno l'aspetto della religiosità, semplicemente non sempre i fedeli hanno la possibilità di venire alle nostre celebrazioni. Un po' come capita ai giovani ma sempre presenti ai centri estivi”.

Fiore all'occhiello del rione, oltre alle due chiese parrocchiali, anche lo splendido oratorio della zona di San Grato, frequentato nel corso delle settimane dalle nuove generazioni. C'è chi, infatti, si sfida a partite di calcetto; altri, invece, frequentano le lezioni di catechismo che avvicinano alla prima comunione e alla santa cresima.

“Anche gli adulti beneficiano di questo luogo – spiega don Perini – per serate e momenti di incontri. Col tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la valle d'Oropa”.