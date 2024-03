Cossila, Focus Quartieri. Parlano i volti storici: “Bello viverci, ecco perchè. Sarebbe bello il ritorno delle circoscrizioni”

“Risiedo a Cossila da 75 anni. Allora era molto diverso: c'erano molti più nuclei familiari e numerose attività commerciali, veri e propri luoghi di incontri per scambiarsi idee e opinioni. Oggi il rione è diverso ma è vivo grazie alle sue associazioni che puntano a mantenere i servizi fondamentali”.

Parola di Osvaldo Boglietti, volto storico del quartiere che, ai microfoni di Newsbiella.it, elenca i motivi principali per riscoprire la prima frazione che si incontra salendo da Biella verso la Valle Oropa. “Siamo a 5 minuti dal centro ma abbiamo tutte le caratteristiche del tipico paese di collina – sottolinea - È davvero bello vivere qui”.

Sulla stessa linea d'onda Ermanno Bonicatti, ex presidente di circoscrizione (1990-95) e già consigliere comunale nei due mandati dell'allora sindaco Gianluca Susta (1995-2004): “Fu un'esperienza costruttiva, ce ne sarebbe bisogno anche oggi, con compiti più ristretti – commenta - All'epoca, eravamo la voce del quartiere e delle sue esigenze. Credo che andrebbe riproposta in un'ottica di valle, pensando al turismo e alla mobilità. Sarebbe, infatti, utile disporre di una persona in loco capace di suggerire quali migliori iniziative intraprendere per lo sviluppo del quartiere”.