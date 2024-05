Foto d’archivio: un ritratto di Biella negli anni ‘30

Pubblichiamo oggi un panorama di Biella scattato dal fotografo Oreste Rossetti nel 1939. In primo piano a sinistra si notano gli stabilimenti Boglietti, non più esistenti, i cui spazi sono stati recentemente destinati a parcheggio. In secondo piano da sinistra si notano la parte retrostante del Seminario, la facciata del Duomo, la chiesa di San Sebastiano e il suo chiostro, attuale sede del Museo del Territorio. In alto a sinistra si intravede l’ex Ospedale degli Infermi di Biella, costruito nel 1937. Segnaliamo una presenza caratterizzante del nostro territorio, le ciminiere, che nel corso del Novecento sono andate via via scomparendo, salvo alcune ancora esistenti che, per ragioni di sicurezza, sono state mozzate.