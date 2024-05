Chiavazza, un lettore: "Attenti alle buche nei pressi del cavalcavia in direzione Maglioleo", FOTO

In questi mesi non le é capitato per caso di passare dal piccolo cavalcavia della Stazione di Chiavazza, direzione Maglioleo? Spero proprio di no!

Ammesso e non concesso che la maggior parte dei biellesi che transitano proprio lì sono oramai attenti di cosa li attende, (si rischia un frontale coi veicoli sopraggiungenti, o si rasenta pericolosamente il muretto del ponticello), immagino lo sconcerto di chi (frequentatore abituale della zona o sporadico avventore) si trova davanti ad una serie di buche in bella fila che mettono a dura prova qualsivoglia automobile, per non parlare di cicli e motocicli, con eventuali conseguenti danni non soltanto meccanici ma anche di salute di chi non vede per tempo il disagio stradale. Un vero pericolo, sopratutto quando le buche tracimano acqua piovana e in ore notturne diventano terribilmente invisibili.