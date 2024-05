A Biella una Marcia per la Pace: il liceo G. & Q. Sella celebra 150° anni.

In occasione del 150° anniversario del liceo G. & Q. Sella, sabato 26 maggio si terrà la Marcia della Pace, la premiazione del concorso “Panchina Gigante” e l’esposizione delle opere degli alunni.

Il ritrovo è fissato a Biella in Piazza Martiri, alle ore 7.00, per salire verso Oropa. Alle ore 10.30 è previsto l’arrivo dove si terrà la premiazione “Panchina gigante”. In seguito sarà possibile visionare i 100 disegni e scritte degli studenti che inneggiano alla Pace. Una commissione composta da docenti definirà il vincitore che avrà la possibilità di personalizzare la panchina con la sua opera.

L’ASD Oropa Outdoor metterà a disposizione delle borse di studio ai primi tre classificati.