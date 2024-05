Cascina Oremo, le nuove generazioni alla scoperta delle professioni

Oltre 500 giovani studentesse e studenti provenienti da diverse scuole del territorio, tra le quali Istituto di Istruzione superiore Eugenio Bona, Liceo del Cossatese e Vallestrona, Istituto Comprensivo di Andorno Micca, Gaglianico e Occhieppo Inferiore, 9 orientatrici e orientatori, 17 professionisti provenienti da 11 diverse imprese del profit e not for profit.

Sono i numeri messi insieme negli ultimi mesi dal progetto "Mestieri in Fiera del…" di Cascina Oremo, ideato, organizzato e svolto nel centro di Orientamento a cura del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere. Numeri che superano quota 2.000 se si parla di ragazze e ragazzi coinvolti nei percorsi e nelle attività orientative dal mese di ottobre 2023 a oggi. Cascina Oremo è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il Centro di Orientamento sito in Cascina Oremo si rivolge a giovani, famiglie e insegnanti, nell’accompagnamento alle scelte formative e professionali, favorendo il processo di esplorazione di sé e del mondo del lavoro. Offre a titolo gratuito percorsi orientativi individuali e di gruppo, laboratori, sessioni di orientamento, incontri con persone di talento, visite aziendali in collaborazione con il mondo delle imprese. In particolare, si impegna a promuovere la conoscenza di sé, la scoperta dei propri talenti e la consapevolezza delle molteplici vie per coltivare il futuro.

Una delle iniziative principali del centro è appunto “Mestieri in Fiera del…", un’attività pensata per alimentare la curiosità e favorire l'esplorazione attiva delle diverse aree professionali che caratterizzano il mondo del lavoro. Attraverso laboratori pratici, tavole rotonde e rielaborazioni in gruppo, l’attività offre a studenti e studentesse un'esperienza coinvolgente e formativa a partire dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. In particolare bambine e bambini attraverso attività di esplorazione giocata del mondo del lavoro possono ampliare la loro conoscenza, mentre i più grandi, sono impegnati in attività con “messa in situazione” vera e propria per sperimentarsi in un’area professionale. Mercoledì 15 maggio dalle 9 alle 12 toccherà ai giovanissimi studenti delle classi quinte della primaria Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore.

Spiega Paola Merlino, coordinatrice del Centro di Orientamento”: «Ampliare lo sguardo, le opportunità e le esperienze sul campo di ragazzi e ragazze è determinante per dare loro la possibilità, in futuro, scegliere. Tutto ciò è possibile grazie alla fattiva collaborazione con dirigenti scolastici, insegnanti e associazioni di categoria».