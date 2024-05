La via Maestra per la Costituzione, a Biella l'incontro con il presidente Acli Manfredonia

Un importante momento di confronto e di dibattito è stato organizzato per venerdì 17 maggio alla Camera del Lavoro di Biella. Il presidente delle Acli nazionale Emiliano Manfredonia, infatti, incontrerà i cittadini e i rappresentanti delle associazioni territoriali e nazionali nel corso dell’assemblea costitutiva del Comitato via Maestra per la Costituzione di Biella. L’appuntamento sarà l'occasione per ricordare i motivi della manifestazione nazionale prevista il 25 maggio a Napoli, cui anche una rappresentanza biellese parteciperà. Da circa un anno si è costituita “La via Maestra per la Costituzione”.

Si tratta di una rete eterogenea e ampia di organizzazioni e associazioni impegnate politicamente e socialmente sul territorio nazionale, che pur operando in ambiti e con finalità diverse, si riconoscono nel modello di democrazia e di società che avevano prefigurato le madri e i padri della Costituzione italiana. La Costituzione, nata dalla Resistenza e dall’incontro delle diverse culture democratiche che l’avevano promossa, prefigura infatti una serie di diritti fondamentali che in parte non hanno mai avuto completa applicazione ed in parte hanno visto nel tempo un graduale deterioramento rispetto alla loro esigibilità. Queste alcune delle riflessioni di fondo che accomunano le molteplici anime delle associazioni.

Per questo motivo il percorso della “Via Maestra” intende promuovere azioni e manifestazioni che vadano nella direzione di dare piena attuazione ai principi costituzionali declinandoli nell'attuale contesto socio ed economico nazionale ed internazionale. Tanti gli ambiti di interesse che hanno già dato vita a confronti, incontri e dibattiti: diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all’istruzione, contrasto alle povertà e alle diseguaglianze, diritto ad un ambiente sano e sicuro per tutti gli esseri viventi e una politica di pace che ripudia la guerra. Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella sala “Adriano Massazza Gal” a partire dalle 20.40. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti.