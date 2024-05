Grandi eventi a Biella? I Biellesi: "Bisogna creare occasioni, qualsiasi cosa si organizza la gente partecipa" VIDEO Davide Finatti per newsbiella.it

Grandi eventi a Biella? Giro d'Italia, Bolle di Malto e poi ci sono eventi più piccoli ma non per questo meno importanti, tra questi l'ultimo Biella Gioca in Giro. I Biellesi: "Bisogna creare occasioni, qualsiasi cosa che si organizza la gente partecipa". Questa è la loro risposta ai nostri microfoni alle domande di Beppe Rasolo.

La ricetta per il futuro? per i Biellesi è "quando c'è gente approfittarne, tenere aperti i negozi e ne beneficerà l'economia".