Tour, gite ed eventi vari, nel calendario del Comune di Biella 2024 per la socializzazione e lo svago degli anziani

Un tour di 4 giorni a Napoli, un soggiorno termale di 2 settimane o 11 giorni nella Riviera Romagnola o Ischia, un soggiorno marino di 10 giorni nella Riviera Ligure, un tour di Natale di 3 giorni in Austria, un altro nella Riviera Marchigiana o Abruzzese, sono solo alcuni dei soggiorni che ha messo in programma il Comune di Biella nel 2024 per gli anziani della città che sta definendo in questi giorni. E non è tutto. Nel calendario sono state messe anche delle gite a Sanremo per la Festa dei Fiori, alla Rocca di Angera, a S. Maria Maggiore, a Vigevano e i mercatini di Natale ad Asti.

I dettagli sono contenuti in una delibera a firma della giunta Corradino che prevede anche feste in città come la Festa di Carnevale e la festa della donna presso il Centro Dinamico, il gran Torneo di bocce, promozione di incontri di informazione programmati con gli Organismi/Associazioni e visite guidate ai siti artistici e culturali della città di Biella in collaborazione con Associazioni locali.

"Da anni, il Settore Servizi alla Persona promuove progetti di socializzazione e svago a favore degli anziani residenti in città - si legge nel documento -, che comprendono soggiorni marini, gite, incontri formativi/informativi e intrattenimenti musicali in occasione dei momenti di ritrovo o di manifestazioni diverse e nel corso degli anni, le iniziative promosse a favore degli anziani hanno raccolto un favore crescente tra gli stessi, che ne apprezzano la qualità dell’organizzazione e la scelta degli eventi e delle proposte".

Per molte persone in età avanzata questi appuntamenti rappresentano le uniche opportunità di socializzazione, e per questo motivo il Comune intende attivarsi per favorire lo svolgimento delle stesse in maniera adeguata e a tariffe calmierate, dove è prevista la contribuzione del partecipante.

In particolare, gli anziani partecipanti alle gite e agli eventi di socializzazione sostengono direttamente i costi per i pranzi e le attività ricreative con risorse proprie. Il Comune comparteciperà ai costi, assumendo una quota dei servizi nel limite massimo di € 3.000,00 iva compresa.