Giornata della Memoria, a Piedicavallo il Ponte della Coda si illumina nel ricordo delle vittime della Shoah

Nel giorno della memoria, Piedicavallo si è unito al ricordo delle vittime della Shoah. Per l'occasione, il Ponte della Coda si è illuminato di giallo, simbolo di speranza e memoria, per onorare coloro che hanno sofferto e per non dimenticare mai.

”In particolare – si legge nella pagina Facebook di Piedicavallo e Montesinaro - ricordiamo Mario Villa e Ondina Bellussi, partigiani nel distaccamento Mameli che il 27 febbraio 1944 furono arrestati a Piedicavallo durante un rastrellamento della Flak di Biella”.