Ritorna il Presepe Vivente di Crosa: la 46° edizione.

È tutto pronto per rinnovare nel piccolo borgo di Crosa (Lessona), il tradizionale appuntamento natalizio con il presepio vivente che coinvolge la popolazione locale, da ormai quarantasei anni. È il presepio vivente più longevo ed anziano del Biellese. Nato da una frase “lanciata” da un membro della cantoria parrocchiale quindici giorni prima del Natale 1978, ha rappresentato e rappresenta una storia importante per i residenti. Sono più di trenta i figuranti che accompagneranno Maria (Sara Pagani) e Giuseppe (Daniele Manfrinato) per le vie del paese la sera della vigilia a partire dalle ore 20,30 davanti alla chiesa parrocchiale.

Ad anticipare l’arrivo del corteo, due romani proclameranno l’editto di Cesare sull’imminente censimento. Il tragitto che si concluderà alla mezzanotte, toccherà sei borgate in cui, accanto ad una breve riflessione sul significato del natale cristiano, il calore della gente si fonderà con l’ospitalità degli abitanti. Non sono mai mancati dolci e bevande calde per i partecipanti, sia in costume, sia al seguito del corteo. Prima tappa Aimone Superiore alle ore 20,50, poi Aimone Inferiore alle 21,20, alle 21,50 sarà la volta di borgata Villa, a seguire Gavigna alle 22,20, Uberto alle 22,50 per terminare a Iulio alle 23,20, prima del ritorno in Chiesa per la Santa Messa di mezzanotte.

A nascere simbolicamente il piccolo Alex Giulietto di undici mesi. Attorno a lui, il papà nei panni di Giuseppe, la mamma in quelli di Maria e la sorellina più grande, Aurora, a far l’angelo custode. La capanna allestita alle spalle dell’altare maggiore sarà particolarmente curata negli effetti luminosi per dare l’impressione di trovarsi all’aperto. Anche i pastori saranno protagonisti entrando ad adorare il Bambinello come annunciato dalle profezie preceduti da bianchi angioletti. La Santa Messa sarà accompagnata all’organo da Edoardo Bono. Al termine, sul sagrato della chiesa, verrà distribuito vin brulè e la presenza di babbo Natale regalerà un ultimo sorriso ai presenti.

Appuntamento a Crosa la sera della vigilia a partire dalle ore 20,30.