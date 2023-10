Precipita da una roccia per 50 metri: morto un cercatore di funghi

Si chiamava Jani Gjoni, il sessantenne di origini albanesi che ha perso la vita venerdì pomeriggio, in Val Sermenza. Viveva a Borgosesia con la famiglia e si era recato con un amico a cercare funghi. Purtroppo è scivolato da un roccione, in una zona non distante dal lago di Rimasco, riportando lesioni mortali. E' il terzo incidente mortale che coinvolge cercatori di funghi avvenuto in Valsesia dall'inizio della stagione.

Il fatto

Incidente mortale, a Rimasco, in alta Val Sermenza. Un uomo ha perso la vita precipitando per una cinquantina di metri da una roccia. L'incidente è avvenuto nei pressi del lago: all'arrivo dei mezzi del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato. Per i soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri e la Guardia di Fiinanza di Alagna.