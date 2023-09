Dati occupazione, Chiorino: “Positivi, sì a formazione di qualità”

“Le previsioni occupazionali mettono in luce che le possibilità di nuova occupazione sono evidenti. Con il superamento dell’assistenzialismo puro rappresentato dal reddito di cittadinanza - e grazie alle nuove progettualità messe in campo dal Governo Meloni attraverso il DDl Lavoro firmato dal Ministro Calderone - oggi siamo in grado di dare impulso al mercato. Per superare il disallineamento tra domanda e offerta, stiamo lavorando ad una formazione di qualità, puntuale ed efficace, capace di formare competenze che oggi mancano nel mondo dell’impresa; quest’ultima infatti ha bisogno di innovarsi per essere competitiva e quindi più forte nei mercati internazionali. Consapevoli di questo, in Piemonte abbiamo lavorato ad un modello cucito su misura per le imprese e capace di offrire competenze specifiche e altamente qualificanti per i lavoratori: abbiamo investito 97 milioni di euro per undici Academy di filiera dedicate alla formazione dedicata ai settori maggiormente peculiari per il tessuto economico produttivo regionale. Vogliamo offrire occupazione di qualità, garantire la dignità del lavoro ed essere a supporto del mondo dell’impresa per il rilancio dell’economia della Nazione”. Così l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, a seguito della pubblicazione degli ultimi dati di Unioncamere e Anpal su domanda e offerta di lavoro in Italia.