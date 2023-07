Equipe Vitesse al Rally Lana

Si scaldano i motori nuovamente nel Biellese, che si prepara ad accogliere la 36° edizione del Rally Lana, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Asfalto.

Equipe Vitesse come sempre sarà presente per cercare di fare bene in questa prestigiosa gara. Con il numero 38 sulle portiere della loro Renault Clio S 1 600 ci saranno i Valsesiani Alex Sodano e Maurizio Albertone, decisi a dare battaglia in una classe difficile e agguerrita con 5 equipaggi al via.

Scorrendo l'elenco troviamo nuovamente la viglianese Loretta Tedesco che leggerà le note al sempre competitivo Paolo de Marco con la loro piccola Peugeot 1 06 della sempre numerosissima classe N2 con ben 10 vetture. Forza ragazzi!