Ies-Yaps' Days! alla cittadella del Rugby, ecco tutti i risultati

Quarantotto classi degli istituti comprensivi di Biella 3, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Valdilana e Cossato il 7 giugno, alla cittadella del Rugby Biella, hanno partecipato a IES-YAPS DAYS edizione 2023 per una dimostrazione finale di ciò che hanno realizzato durante l’anno. (leggi Ies-Yaps' Days! alla cittadella del Rugby, quando lo sport diventa inclusivo)

Questo evento ha coinvolto 800 bambini dai 3 agli 11 anni dei totali 1.800 (del Biellese e del Vercellese) che hanno partecipato al progetto nell’ultimo anno scolastico.

Ricordiamo che IES e YAP sono due progetti scolastici che utilizzano lo sport, il movimento e il gioco motorio come strumenti per poter raggiungere l’inclusione e, nello stesso tempo, ridurre il pregiudizio nei confronti della diversità e della disabilità. Il programma YAP si rivolge alla fascia d’età dai 3 ai 7 anni, mentre il programma IES ha come target la fascia d’età dagli 8 agli 11 anni. L’evento che si è svolto il 7 giugno è stato organizzato da S.C. Sportivamente e A.S.A.D. Biella nell’ambito del progetto comunità Terra della Lana supportato economicamente dall’Amministrazione Provinciale di Biella con il coinvolgimento di MIUR USP di Biella, CRI sezione Biella nell’intento di favorire l’inclusione coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori che, infatti oggi, erano presenti in qualità di volontari.

Il presidente di S. C. Sportivamente e A.S.A.D. Biella, Charlie Cremonte, commenta così la giornata: “La giornata rappresenta la concretizzazione di un sogno: vedere 800 bambini, con e senza disabilità, lavorare e giocare insieme ai ragazzi più grandi che li guidavano nelle dimostrazioni è stata una vera e propria celebrazione dell’inclusione. La giornata si è conclusa cantando tutti insieme ‘Super-eroi’ di Mister Rain e questo ‘coro’ ha ancor di più unito tutti i partecipanti all’evento con un impatto emotivo di grande forza. Come di consueto devo ringraziare chi ci aiuta e ci supporta in queste avventure di ‘inclusione’, quindi in primis ringrazio l’Amministrazione Provinciale, il comune di Biella, la comunità Terra della lana, l’Impresa sociale per i bambini, la CRI, il MIUR, la Fondazione CRB, Special Olympics Team Piemonte, la Fondazione FILA Museum e il Biella Rugby. Voglio anche rivolgere un grazie particolare a Lorenzo Bocca coordinatore dei progetti IES-YAP e a tutto lo staff di S.C. Sportivamente e A.S.A.D. Biella per il grande lavoro che svolgono e anche per l’organizzazione di questo evento che è di grande importanza per le giovani generazioni”.

Ecco i risultati:

cadette 4X100 metri

Cadette vortex

Cadette classifica a squadre

Cadette 1000 metri

Cadette lungo

Cadette 80

Cadetti vortex

Allieve 100 mt

Cadetti 4X100

Allievi 1000 mt

Allievi 100 mt

Allievi lungo

Allievi peso

Allievi classifica squadre

Allieve peso

Allieve classifica squadre

Allieve 1000 mt

Allieve lungo

Allievi 4x100mt

Allieve 4x100mt

Cadetti classifica squadre

Cadetti 80mt

Cadetti 1000mt

Cadetti lungo