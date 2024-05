L'Oremo Run entra nel vivo dell'azione: dalla staffetta alla camminata inclusiva FOTO e VIDEO

L'Oremo Run entra nel vivo dell'azione e la cerimonia di apertura delle ore 12.30, lascia spazio alle gare dedicate ai più piccoli e all'attesa BiRun: 30 minuti di gara che ha visto gli atleti sfidarsi in una staffetta composta da due concorrenti.

Di seguito la diretta della corsa:

Ma le occasioni di sport non finiscono qui e alle 16.30, dopo la "Gara Cronometro", partirà la camminata dell'inclusione che quest'anno, in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia, partirà da Cascina Oremo per giungere in piazza Duomo a Biella, sede del Villaggio di Tappa dedicato al “Pirata” Marco Pantani. Un’occasione unica per portare alla cittadinanza biellese e alle tante persone che saranno presenti nel centro storico della città, un importante messaggio di inclusione attraverso la pratica sportiva.