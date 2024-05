A Salussola va in scena la 1° Corsa dei priori: 110 i partecipanti.

È andata in scena venerdì 3 maggio, a Salussola, la 1a Corsa dei Priori organizzata dalla Pro Loco, con il supporto tecnico di ASD Atletica Santhià.

I 110 partecipanti all’esordio si sono cimentati in una corsa non competitiva di 5,2 km nel percorso collinare lungo le vie del paese. Alla corsa delle 19.30 hanno trionfato, nonostante non fosse prevista la classifica, Beatrice Lanza e Magagna Federico.