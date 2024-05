45° Rally Valle d’Aosta: Tasinato e Zeffiretti pronti a partire.

Tutto pronto per la 45a prova del Rally Valle d’Aosta: gara iconica per tutti gli appassionati. Presente Pierangelo Tasinato, per la prima volta con da Elena Zeffiretti, che tenterà di scalare le classifiche nella gara di Coppa italia, Prima Zona, guadagnando posizioni in Campionato.

Fra i 152 equipaggi Tasinato e Zeffiretti si dichiarano carichi e positivi, con tanta voglia di correre e di divertirsi: “Speriamo di riuscire a svolgere una buona gara e portare a casa i risultati, ma l’importante è divertirsi: sarà un successo in ogni caso!”

In partenza per lo shakedown i portacolori di Biella Corse andranno in pista con la Skoda Fabia, gruppo RC2N e classe R5/RALLY2, del Team Miele: “Una gara molto tecnica che metterà a dura prova ogni team” concludono. Presto i nuovi aggiornamenti e gli esiti dei biellesi.