Ies-Yaps' Days! alla cittadella del Rugby, quando lo sport diventa inclusivo, FOTO e VIDEO

Ies-Yaps' Days! alla cittadella del Rugby, quando lo sport diventa inclusivo, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Giornata di sport e di inclusione alla cittadella del Rugby a Biella nella mattina di oggi mercoledì 7 giugno.

Circa 800 bambini delle scuole elementari del biellese sono stati coinvolti in attività di vario genere come percorsi ma non solo. A seguirli durante tutto l'arco della mattinata sono stati un centinaio di volontari, ragazzi delle scuole superiori del territorio e le loro maestre.

La mattinata è stata suddivisa in due momenti: nella prima le classi coinvolte hanno sfilato insieme, mentre successivamente tutte le classi presenti hanno partecipato ad attività ludico motorie finalizzate a completare il percorso svolto nel corso dell'anno per mettersi in gioco e provare le varie attività proposte.