Tra Giro d'Italia e Grande Torino, Superga si colora di granata FOTO

Giovani e meno giovani, nonni e nipoti, da Torino ma anche da varie parti d'Italia, in auto (pochi), in bici e alcuni anche a piedi, è iniziato il pellegrinaggio verso Superga di chi ha deciso di onorare la memoria degli Invincibili nel giorno del fatale schianto. E visto che oggi parte anche il Giro d'Italia, il cui percorso arriva anche a lambire Superga, sono numerosi gli appassionati di ciclismo che hanno unito l'amore per la bici con quello per il Grande Torino, decidendo di salire con le due ruote, considerate le chiusure di strada entrate in vigore dalle ore 13 proprio per consentire il passaggio della carovana rosa.