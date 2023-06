A Salussola petizione per un nuovo scuolabus

Da qualche anno il Comune di Salussola ha incaricato un'impresa esterna del servizio scuolabus per gli scolari del paese in quanto non dispone di un mezzo proprio.

Di questo si discute da qualche settimana in paese, dopo alcuni episodi in cui, per mancata disponibilità dello scuolabus esterno, i genitori hanno dovuto pagare il trasporto di uscite extrascolasthe dei figli, oppure rinunciarci.

Di qui la protesta dei genitori, con tanto di raccolta firme (ad oggi 112) lanciata da una mamma, Marcella Turano.

«La petizione – dice Marcella - è nata per chiedere chiarimenti sulla scelta dell’Amministrazione di esternalizzare il di trasporto. La motivazione è la mancanza di fondi ma non possiamo accettarlo. Il Comune potrebbe ridurre i costi del mezzo esterno contraendo un mutuo a tasso agevolato e usufruendo dei finanziamenti regionali per l’acquisto di proprio scuolabus. Ci sembra che non ci sia la volontà di mettersi a tavolino, e valutare quale delle due possibilità sia più vantaggiosa in termini economici e di opportunità per i bambini».

«Su novantasei bambini che frequentano le scuole di Salussola – risponde il Sindaco Manuela Chioda – poco più di una ventina usufruiscono del servizio. L’acquisto di un pullmino comporterebbe un impegno che non possiamo sostenere a livello economico e organizzativo vista la necessità di impiegare un cantoniere alla guida togliendolo dalle attività sul territorio. Ci stiamo già muovendo al fine di valutare nuovi preventivi e rinnovare il servizio anche per il prossimo anno scolastico»