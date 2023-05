Gaia Savioli, Giorgia Destefani, Pietro Pernici: pioggia di medaglie per Sport Club Pralino

Si sono svolti i campionati italiani assoluti estivi di nuoto pinnato che hanno visto scendere in vasca gli atleti dello Sport Club Pralino. Per la categoria giovanile, Giorgia Destefani strappa due ori nei 200 e 400 metri mono, mentre si posiziona quarta nei 100 metri mono. Valentina Basso si classifica a sesta nei 200 metri mono, settima nei 100 metri mono e terza nei 400 metri mono.

Carlotta Colombo si posiziona quarta nei 1500 metri mono, 18esima nei 400 metri mono e settima negli 800metri mono. Pietro Pernici conquista un argento nei 200 metri mono, e si posiziona quarto nei 100 e 400 metri mono. Andrea Cartotto si classifica 18esimo nei 400 metri pinne, 37esimo nei 200 metri pinne e 45esimo nei 100 metri pinne.

Il giovane Nicolò Marchiori, alla prima esperienza ai campionati italiani assoluti, si classifica 21esimo nei 50 metri mono, 19esimo nei 200 metri mono, 20esimo nei 50 metri apnea e 20esimo nei 100 metri mono. Per la categoria assoluta, Gaia Savioli strappa un argento nei 200 metri mono, e due bronzi nei 400 e 800 metri mono. Sofia Rainero si aggiudica un argento nei 50 metri pinne, un bronzo nei 100 metri pinne e si classifica quinta nei 200 metri pinne. Carolina Trocca si posiziona quinta nei 50 metri pinne e quarta nei 100 metri pinne. Cerchi Giulia si piazza sesta nei 50 e 200 metri pinne, e undicesima nei 100 metri pinne.

Grandi risultati anche per le staffette: è bronzo per Savioli, Destefani, Basso, Colombo nella 4x100 metri mono assolute, mentre la staffetta 4x50 pinne assoluta composta da Trocca, Cerchi, Rainero e Destefani si aggiudica l’oro e stabilisce il nuovo record italiano. Lo Sport Club Pralino è rientrato a Biella con ben 12 medaglie, che ripagano gli atleti e l’allenatore Emiliano Zanella e Monica Facelli dei sacrifici e del lavoro di questa stagione. Il prossimo appuntamento sono i campionati italiani estivi di categoria a inizio luglio, nella splendida piscina di Napoli. Al via anche la stazione estiva di nuoto in acque libere.