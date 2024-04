Running: Valdilana, Mosso Vertical Mille per Gabriele Gazzetto e Susan Ostano

Partenza con il sole e premiazioni con la neve, questa la cornice della Vertical Mosso, organizzata da Biella Running, che si è corsa questa mattina. Partenza classica nell'accogliente e caratteristico borgo di Mosso, teatro anche del presepe di Marchetto, dove gli organizzatori hanno posizionato la segreteria iscrizioni per accogliere un centinaio di iscritti sul percorso competitivo e quarantacinque sulla non competitiva.

Partenza alle 9,30 precise con i runner scalpitanti e l'obiettivo di raggiungere la Rocca dell'Argimonia, per un totale di 1.000 metri di dislivello e 6,2 chilometri di lunghezza, mentre per la non competitiva era previsto un percorso con 680 metri di dislivello e dalla lunghezza di 5 chilometri, con arrivo a Bocchetto Luvera. Sempre bello e apprezzato l'arrivo in cresta, attrezzato con la sicurezza di corde e moschettoni e la supervisione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino delegazione di BIella. Primo all'arrivo Gabrele Gazzetto, asd Climb Runners, seguito sul filo di lana, dal compagno di squadra Francesco Nicola, terzo Filiberto Vaira del Gsa Valsesia, mentre per la femminile, prima Susan Ostano asd Climb Runner, seguita anche qui dalla compagna di squadra Margherita De Giuli, e terza Alessia Torello Viera, della Stronese Nuova Nordaffari.