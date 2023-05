Fresatori CNC da Formula 1

La Formula 1 rappresenta senza dubbio una delle eccellenze del mondo della meccanica di precisione a cui ogni adolescente appassionato di motori ambirebbe ad entrare. In questo mondo dove ogni scelta è orientata al massimo della prestazione, hanno un ruolo determinante le macchine contraddistinte dalla sigla CNC, acronimo di Computer Numerical Control, ossia macchina a controllo numerico. Si tratta di macchine robotizzate che riescono a leggere il modello tridimensionale del pezzo da realizzare, progettato con i più evoluti software di disegno CAD, Computer Aided Design, e trasformati in linguaggio macchina con simulatori del processo produttivo CAM, Computer Aided Manufacturing.

L'operatore alle macchine CNC, tra cui le fresatricin fino a cinque assi, padroneggiando competenze di disegno, di linguaggio di programmazione, di gestione di utensili, di semilavorati e di controllo macchina, dà vita al prodotto sviluppato dagli ingegneri. Questa la premessa necessaria per raccontare il bilancio dell'anno scolastico che sta per concludersi fatto dal Prof. Antonio Gareri docente di Laboratorio Meccanico Tecnologico dell'indirizzo Manutentori dell'IIS Gae Aulenti, il quale ci racconta di un anno scolastico caratterizzato da una fortissima interazione con la realtà del lavoro. Il professore ci racconta come, con una progettazione didattica di lungo periodo, abbia proposto al consiglio di dipartimento di sfruttare al meglio la dotazione tecnologica della dell'Officina Macchine Utensili del laboratorio proponendo per la classe 5AM la Certificazione Base di Fresatore CNC rilasciata ha HAAS. La più importante casa costruttrice di macchine utensili a controllo continuo CNC del Nord America conosciuta dai più per la sua presenza nel mondo della Formula 1.

Lavorando in parallelo tra aula, officina macchine utensili CNC ed E-Learning nella piattaforma education di Haas. Ad arricchire l'idea nata in classe la prestigiosa partecipazione al WorldSkills Piemonte 2022, la competizione internazionale dei mestieri, che ha visto partecipare l'IIS Gae Aulenti, con il Prof. Gareri nel ruolo di Expert e l'alunno Riccardo Ferro come competitor del mestiere di Progettista Meccanico CAD, sponsorizzato da Autodesk e FormaMentis, ottenendo il prestigioso piazzamento di quarto nella classifica finale. Proprio al Worldskills per il mestiere di Fresatore CNC è presente come sponsor ufficiale Haas, si tratta dell'ennesimo punto d'incontatto tra le nostre realtà e cosi la prova predisposta dai tecnici di Haas per la competizione diventa il compito di realtà da sviluppare in classe.

Contattato il Managing Director HAAS Factory Outlet Operated by Celada Dott. Michele Licitra e informato del modello didattico adottato e dell'ambizioso obiettivo perseguito, si è reso immediatamente disponibile a premiare le eccellenze della scuola che avessero dimostrato il raggiungimento delle competenze necessarie per sostenere l'esame pratico di certificazione a spese di HAAS presso Il laboratori del Gae Aulenti gli alunni che avessero voluto sostenere tale prova. Per essere pronti, gli alunni hanno seguito due corsi pomeridiani di potenziamento, uno sulla modellazione 3D e la progettazione CAM con Fusion 360 di Autodesk e il secondo a bordo macchina CNC VF1-Haas per maturare quella attitudine al dialogo con la macchina necessaria per poter essere considerati tecnici esperti.

Lunedì 22/05/2023 alla presenza del Certificatore il Sig. Fabio Alessandria nel laboratorio di CNC di corso pella 12/a dei venti alunni della classe 5AM avente titolo, hanno sostenuto la prova cinque alunni e quattro di questi, EL HILALI MORAD, JAMIL HAKRAM, MORETTI MICHAEL, LOUHA MONFIS e RODRIGUEZ TOMMASO hanno conseguito il certificato di Operatore alla fresatrice di base CNC.