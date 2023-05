Chi non rispetta gli animali non rispetta le persone

Chi non rispetta gli animali non rispetta le persone, non è una frase fatta, ma l’osservazione della realtà. Una società, la nostra, cresciuta in sensibilità e attenzioni anche per gli animali che spesso accompagnano la nostra vita, di fatto, facendo parte della nostra quotidianità.

Hanno fatto così scalpore le parole del Papa che chiamato a benedire un animale da compagnia, come da richiesta da parte di una signora, si è rifiutato ponendo un’eccezione e scatenando una ridda di discussioni sull’opportunità e liceità di quel comportamento. Esistono sicuramente due scuole di pensiero chi è a favore e chi è contro, ma alcune esegesi del pensiero del Santo Padre professate da giuristi religiosi (non è stato compreso, non voleva dire quello) fanno comprendere come, forse, persino la Santa Sede si sia accorta di un errore di valutazione non considerando gli animali creature meritorie.

https://www.newsbiella.it/2023/05/13/leggi-notizia/argomenti/animalerie/articolo/mongrando-operatore-seab-trova-tre-cuccioli-in-un-cassonetto-dei-rifiuti-foto-e-video.html

Ma tralasciando l’episodio romano quello che fa più scalpore e che abbiamo riportato sulle nostre cronache l’abbandono in un cassonetto di adorabili cuccioli di cane, un atto indegno di una persona, che pone un problema comportamentale ed etico (leggi anche Valle Elvo, operatore Seab trova tre cuccioli in un cassonetto dei rifiuti). Oggi esistono strutture in cui si possono lasciare dei cuccioli senza condannarli a morte certa perché non usarli ?

Il benessere animale è entrato a far parte della nostra vita e il rispetto e la tutela degli animali deve sempre più far parte dei nostri comportamenti e anche con questi gesti che si misura la maturità di un individuo e la sua appartenenza alla società civile. Negli ultimi vent’anni una delle campagne che hanno cercato di sensibilizzare su questi atteggiamenti sono state quelli contro gli abbandoni estivi che hanno sicuramente sortito effetti facendo maturare meglio le persone, le pet therapy ormai fanno parte consolidata della nostra vita. Insomma una società che si è evoluta e comportamenti come quelli riportati non hanno più alcun senso.