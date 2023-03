Case popolari, boccata di ossigeno per i morosi incolpevoli: dalla Regione la proroga per i pagamenti

Dalla Regione arriva una boccata d’ossigeno per i 7600 «morosi incolpevoli» che abitano nelle case di edilizia popolare che non sono riusciti a pagare nemmeno la quota minima (il 14 per cento del loro reddito) lo scorso anno.

La Regione, su proposta dell’assessore Caucino, ha deciso, con una delibera approvata questa mattina in giunta, di prorogare il termine di pagamento dal 31 marzo al 30 giugno della suddetta quota, necessaria per essere considerati «morosi incolpevoli».