Vigili del fuoco, dalla Regione 200mila euro per la formazione dei volontari

La Regione Piemonte conferma il proprio sostegno alla formazione dei Vigili del fuoco volontari, stanziando 200mila euro per un progetto biennale dedicato al potenziamento del sistema formativo del personale volontario, sia in ingresso sia già in servizio presso i distaccamenti.

Nei giorni scorsi il vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Graglia, ha incontrato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Cuneo, l’ingegner Calogero Daidone, per ribadire l’impegno della Regione nel sostenere un percorso ritenuto fondamentale per garantire qualità, continuità ed efficacia al servizio svolto sul territorio.

«L’obiettivo – ha spiegato Graglia – è confermare e assicurare il sostegno della Regione per il potenziamento del sistema formativo del personale volontario in ingresso e in servizio presso i distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco». Il progetto è finanziato con risorse regionali pari a 200mila euro complessivi, di cui 60mila euro destinati alle province di Cuneo, Asti e Alessandria, nell’ambito di una più ampia programmazione regionale.

L’iniziativa punta, in particolare, a favorire il ricambio generazionale e l’inserimento di nuovi operatori volontari attraverso specifici corsi di ingresso. Ogni corso prevede 160 ore di formazione, con un numero massimo di 24 partecipanti. Parallelamente, il progetto rafforza la formazione continua dei volontari già in servizio, attraverso corsi tecnici specialistici della durata di 36 ore, rivolti a gruppi fino a 16 partecipanti.

Un ulteriore aspetto qualificante riguarda l’attenzione all’equità territoriale e alla sostenibilità logistica, garantite da un’articolazione organizzativa della formazione su base distrettuale.

"In questo modo – ha sottolineato Graglia – si mantiene alta la professionalità e si agevolano nuovi ingressi". Il vicepresidente ha infine espresso un ringraziamento ai Vigili del fuoco per il lavoro svolto "con professionalità e attenzione durante tutto l’anno, in ambiti e con compiti diversificati, ma sempre indispensabili per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini".