Sagliano Micca in festa per i Santi Fabiano e Sebastiano, il grazie della parrocchia (foto dalla pagina Facebook di Parrocchia di Sagliano Micca)

Comunità di Sagliano Micca in festa per la tradizionale Festa dei Ss. Martiri Fabiano e Sebastiano, andata in scena lo scorso weekend. A commentare la ricorrenza la stessa parrocchia sui propri canali social: “Dopo il triduo con don Carlo, la Santa Messa presieduta da Monsignor Mana e animata dalle cantorie e dalla banda, il pranzo a cura della Pro Loco, i discorsi e il passaggio di consegne tra Fondazione Asilo e Domus e l'estrazione della lotteria è arrivato il momento del taglio della torta con foto di gruppo finale. Grazie a tutti (specialmente a chi avessimo malauguratamente dimenticato) quelli che hanno contribuito alla riuscita di una festa che fa parte della nostra tradizione”.